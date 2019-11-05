Проект госбюджета-2020, подготовленный Кабинетом министров ко второму чтению, предусматривает 6 млрд грн доходов от "большой" приватизации и столько же от "малой". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта, 5 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Драйвером нашего развития будут и малая, и большая приватизация... Мы рассчитываем также, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр", - пояснил Гончарук в Киеве, представляя документ в правительстве.

Проект госбюджета также предусматривает выделение 7,5 млрд грн на Государственный фонд регионального развития, сообщил он.

Предыдущий вариант проекта госбюджета предусматривал 5 млрд грн доходов от большой приватизации против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.

Напомним, сегодня Кабмин представляет новый проект госбюджета-2020.

Также мы сообщали, что Маркарова заявила о серьезных изменениях в проекте госбюджета-2020 и пообещала "крепкий курс" гривны.