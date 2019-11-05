Межпланетный аппарат "Вояджер-2" (Voyager-2) прислал сообщение на Землю. Об этом сообщается на сайте NASA.

Аппарат покинул гелиосферу и достиг межзвездного пространства на расстоянии 18 млрд км от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года. Однако понадобился целый год, чтобы собранные им данные дошли до Земли и были расшифрованы учеными.

Журнал Nature Astronomy рассказал об результатах исследований. В каждой из пяти статьей эксперты описали результаты с одного из пяти приборов "Вояджер-2" - детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы - газа, который состоит из заряженных частиц.

Как отмечается, благодаря исследованиям можно понять, где предел окружающей среды Солнца и начало межзвездного пространства. Вместе с тем информация с "Вояджера-2" подтвердила, что плазма в локальном межзвездном пространстве значительно плотнее, чем плазма внутри гелиосферы, а также что ее температура ниже, чем внутри гелиосферы.

Фото: nasa.gov

Напомним, что космический зонд Voyager 2 выходил в межзвездное пространство в 18 млрд км от Земли.

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