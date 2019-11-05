Сотрудники ГБР и СБУ проводят обыски в Ужгородском городском совете по делу о выделении земельных участков в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба горсовета во вторник, 5 ноября.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающихся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка

Как сообщала "Страна", 5 ноября во Львове анонимные минеры сообщили о взрывчатке в здании Областной администрации. Также оказалось "заминированным" здание СБУ. По факту взрывчатку не обнаружили.

Напомним, что сотрудники полиции раскрыли подробности обыска на даче у киллера Титова, где найден огромный арсенал.