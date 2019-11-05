Президент США Дональд Трамп после победы на скачках лошади по кличке Covfefe, названной в честь знаменитой опечатки хозяина Белого дома, вспомнил историю с появлением в его Twitter загадочной фразы, которая стала мемом.

"Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была опечатка? Может быть, это что-то с глубоким смыслом", - прокомментировал президент США сообщение о победе лошади Covfefe.

Напомним, 31 мая 2017 года в микроблоге Дональда Трампа в Twitter появился недописанный твит: "Несмотря на постоянный негативный пресс ковфефе (Despite the constant negative press covfefe)".

Отметим, что слова covfefe не существует в английском. Запись набрала 107 тысяч ретвитов и почти 135 тысяч отметок "нравится". А соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон предположила, что таким образом он оставил послание для русских.

Ранее "Страна" писала о том, что суд заставил Трампа раскрыть налоговые декларации за последние восемь лет.