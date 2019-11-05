НАК "Нафтогаз Украины" разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн под 7,625% годовых. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что "Нафтогазу" удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. "Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нафтогаза". Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также в "Нафтогазе" ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Компания будет выплачивать проценты 2 раза в год - в мае и ноябре. Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение.

Это второе размещение облигаций внешнего займа в этом году. В июле "Нафтогаз" выпустил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых.

Напомним, что в Кабмине заявили, что готовы к остановке транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Также мы писали о том, что "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" за газовый транзит-2018-19 почти $12 млрд.