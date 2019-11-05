Глава Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы повышению цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ так же назвал существование разных тарифов на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью".

Видео: Телеканал ICTV

Как сообщала "Страна", в Днепре люди перекрыли дорогу из-за повышения тарифов на тепло.

Так же мы рассказывали, какк коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление.