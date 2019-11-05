Во вторник, 5 ноября, в полицию поступило ланонимное сообщение о заминировании Львовской областной государственной администрации и областного управления СБУ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

По адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

"Информация о заминировании Львовской областной государственной администрации и СБУ поступила 5 ноября на электронную почту полиции... Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. "Правоохранители осмотрели помещения и прилегающие территории. Из здания ЛОГА были эвакуированы 150 человек", - отмечается в сообщении.

Также полицейские принимают меры для установления лица, предоставившего ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", также во Львове неизвестные сообщили о минировании аэропорта и гостиницы. Сотрудники полиции эвакуировали 500 человек из здания международного аэропорта "Львов".

Напомним, что летом в Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака в этом медицинской учреждении сорвалось около 30% операций.