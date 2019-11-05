В центре Львова в воскресенье, 3 ноября, неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который исполнял русскоязычные песни. Об этом в комментарии для 032.ua рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО "Сокол" Богдан Федун.

"Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы", - рассказал Богдан Федун.

Фото: facebook.com

По информации со страницы ВОО "Сокол" в Faceboook, подобные рейды активисты организации проводят периодически.

"3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы", - сообщили в организации.

ВОО "Сокол" - это ультраправая военно-спортивная молодежная организация, основанная в 2006 году во Львове. Организация декларирует продолжение дела украинского "Сокола" первой половины XX века, который был запрещен советской властью в 1939 году.

До этого, в августе, Львовский областной совет выиграл суд по мораторию на публичный русскоязычный культурный продукт на территории Львовской области. Истцом была организация Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Отметим также, что во Львове активист проиграл суд, в котором требовал предоставить украинский перевод выступления Зеленского.

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