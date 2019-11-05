Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что повышение зарплат учителям зависит от темпов экономического роста. Он заявил, что значительного повышения сейчас не стоит ждать, но некоторое увеличение все же будет.

Об этом он заявил во время выступления в эфире программы "Свобода слова" на ICTV во вторник, 5 ноября.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не такое, которого нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько того заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал Гончарук.

Видео: Телеканал ICTV

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Одим из требований педагогов было выполнение распоряжения предыдущего Кабмина Грйсмана, который радикально (в два раза и более) повышает зарплату учителям. Однако, как следует, из слов Гончарука, такого повышени Кабмин проводить не будет. Оно будет меньшим.

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