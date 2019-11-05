Сегодня, 5 ноября, бывший игрок и тренер Динамо, обладатель Золотого мяча Олег Блохин празднует свое 67-летие.

В качестве игрока Блохин с киевским клубом семь раз становился чемпионом СССР, выиграл пять Кубков и три Суперкубка СССР, дважды побеждал в Кубке обладателей Кубков и раз в Суперкубке Европы. Обладатель "Золотого мяча" в 1975 году с 266 голами до сих является лучшим бомбардиром киевлян. Также он играл за австрийский Форвертс и кипрский Арис.

В качестве тренера Олег Блохин выводил сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира-2006, выигрывал Кубок и Суперкубок Греции с Олимпиакосом, а с Динамо в чемпионате Украины финишировал третьим и четвертым. Кроме того, он тренировал клубы ПАОК, Ионикос, АЕК и Москву (уже прекратил свое существование - Ред.).

Напомним, что в этом году Олег Блохин перенес операцию на спине.

Также мы писали о том, что Блохин прокомментировал назначение в ФФУ.