Наставник донецкого Шахтер Луиш Каштру на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским Динамо взял 20 игроков.

Не полетели с командой травмировавшиеся Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также Андрей Борячук. Об этом сообщает "Трибуна".

Вот состав нашей команды

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин,

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили,

Полузащитники: Степаненко, Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо,

Нападающие: Мораес, Сикан.

"Горняки" прибудут в Загреб 5 ноября днем, в 18:00 главный тренер Луиш Каштру и нападающий Жуниор Мораес ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции.

Затем команда проведет тренировку на поле "Максимира". Вместе с основой в Хорватию летит Шахтер U19 (игроки до 19 лет), у которого еще более запутанный расклад в группе. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в среду в 15:00 по Киеву.

Стартовый свисток в матче Динамо Загреб - Шахтер назначен на 22:00 среды, 6 ноября.

Как сообщала "Страна", резервный состав Шахтера на выезде разгромил львовян.

Напомним итоги всех встреч на поле и турнирную таблицу после 13-го тура чемпионата Украины по футболу.