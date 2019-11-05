Лига Чемпионов. На игру с загребским Динамо "горняки" полетели без Коноплянки, Соломона и Борячука
Наставник донецкого Шахтер Луиш Каштру на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским Динамо взял 20 игроков.
Не полетели с командой травмировавшиеся Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также Андрей Борячук. Об этом сообщает "Трибуна".
Вот состав нашей команды
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин,
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили,
Полузащитники: Степаненко, Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо,
Нападающие: Мораес, Сикан.
"Горняки" прибудут в Загреб 5 ноября днем, в 18:00 главный тренер Луиш Каштру и нападающий Жуниор Мораес ответят на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции.
Затем команда проведет тренировку на поле "Максимира". Вместе с основой в Хорватию летит Шахтер U19 (игроки до 19 лет), у которого еще более запутанный расклад в группе. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в среду в 15:00 по Киеву.
Стартовый свисток в матче Динамо Загреб - Шахтер назначен на 22:00 среды, 6 ноября.
Как сообщала "Страна", резервный состав Шахтера на выезде разгромил львовян.
Напомним итоги всех встреч на поле и турнирную таблицу после 13-го тура чемпионата Украины по футболу.