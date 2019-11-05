В Украине в тестовом режиме начал работать онлайн-сервис, позволяющий рассчитать приблизительную стоимость растаможки для автомобилей, ввозимых из-за границы.
Новый калькулятор растаможки евроблях доступен на сайте Государственной таможенной службы - calc customs gov ua.
"Страна" протестировала калькулятор на марках Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Е-класса, BMW Х5 и Renault Megane, и подробно рассказывает, как ним пользоваться.
Как работает калькулятор растаможки
В несколько кликов онлайн-сервис позволяет рассчитать, во сколько обойдется уплата необходимых взносов на таможне для купленного в Европе автомобиля.
1 этап: в поле "Характеристики" указываем марку, модель, страну-производителя и тип двигателя автомобиля;
2 этап: программа самостоятельно рассчитывает стоимость автомобиля с учетом средних цен на рынке;
3 этап: расчет таможенного налога, акцизного сбора и ПДВ и итоговая стоимость "растаможки".
Сколько обойдется растаможка б/у авто?
Мы подсчитали при помощи калькулятора растаможки, какие автомобили выгодно ввозить в Украину.
Итак, берем для примера Volkswagen Passat 2016 года выпуска из Германии с дизельным двигателем объемом 1598 куб.см., который использовался менее 5 лет.
Допустим, минимальная стоимость авто - 10 850 долларов.
С учетом таможенного сбора (10%), акциза и ПДВ "калькулятор таможенной стоимости авто" насчитал свыше 94 тысяч грн.
При этом б/у Volkswagen Passat с аналогичными характеристиками на авторынке Украины обойдется в среднем 17 тысяч долларов.
Дизельный Mercedes-Benz Е-класса 2014 года объемом двигателя 2.1 литра из Германии.
Как видим, калькулятор сам задает оценку автомобиля минимально 12 313 долларов (с учетом уровня цен на рынке, а не технических параметров авто).
Таким образом, чтобы ввезти подержанного "немца" придется отдать на таможне около 119 тысяч гривен.
Впрочем, даже с учетом этих издержек, ввоз б/у Мерседеса обойдется значительно дешевле, чем автомобиль стоит на внутреннем рынке Украины (около 30 тысяч долларов).
Растаможка BMW Х5 2012 года выпуска на бензине, объем двигателя - 2996 куб.см.
Минимальная стоимость такого автомобиля в 2019 году составляет 4368 долларов.
Ввоз обойдется новому владельцу в около 65 тысяч гривен.
На внутреннем рынке Украины б/у автомобиль будет стоить в среднем 17-20 тысяч долларов.
Еще рассчитаем стоимость французского Renault Megane 2014 года выпуска на дизельном топливе объемом двигателя 1,5 л.
Минимальная стоимость в 2019 году составляла $2840. При такой цене автомобиль растаможат за чуть более чем 37 тысяч гривен.
Стоимость такого авто на внутреннем рынке - в среднем $9 тысяч.
Самые популярные иномарки в Украине
По данным Укравтопрома, в топ-25 самых популярных иномарок в нашей стране входят:
- Renault (в октябре их было поставлено на учет около 1834),
- Toyota (1233 авто),
- Volkswagen (604),
- Skoda (537),
- Nissan (472),
- Hyundai (463),
- Mazda (218),
- BMW (191),
- Mercedes-Benz (167),
- Audi (155),
- Opel (66).
При этом у автомобилистов особой популярностью пользуются такие модели б/у иномарок разных моделей и конфигураций:
- Renault Megane,
- Mercedes-Benz E-серии,
- Volkswagen Passat,
- Opel Astra, Skoda Octavia,
- Nissan Leaf, Audi,
- BMW.
Статистика продаж автомобилей в Украине в октябре 2019 года Фото: ukrautoprom.com.ua
В основном ввозят новые иномарки, которым 3-5 лет (2014 и 2016 года).
Как показывает статистика ассоциации "Укравтопром", ввоз б/у машин за год увеличился в несколько раз.
В начале года предпочтение автолюбителей старым авто можно было объяснить льготной растаможкой на авто (50% скидки на акцизный сбор действовала до 22 февраля). Сейчас импорт также превышает внутренние перепродажи - по примеру евробляхеров обычные украинцы начали торговать ввозимыми иномарками и сбили цены на б/у автомобили на внутреннем рынке.