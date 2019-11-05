В Украине в тестовом режиме начал работать онлайн-сервис, позволяющий рассчитать приблизительную стоимость растаможки для автомобилей, ввозимых из-за границы.

Новый калькулятор растаможки евроблях доступен на сайте Государственной таможенной службы - calc customs gov ua.

"Страна" протестировала калькулятор на марках Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Е-класса, BMW Х5 и Renault Megane, и подробно рассказывает, как ним пользоваться.

Как работает калькулятор растаможки

В несколько кликов онлайн-сервис позволяет рассчитать, во сколько обойдется уплата необходимых взносов на таможне для купленного в Европе автомобиля.

1 этап: в поле "Характеристики" указываем марку, модель, страну-производителя и тип двигателя автомобиля;

2 этап: программа самостоятельно рассчитывает стоимость автомобиля с учетом средних цен на рынке;

3 этап: расчет таможенного налога, акцизного сбора и ПДВ и итоговая стоимость "растаможки".

Сколько обойдется растаможка б/у авто?

Мы подсчитали при помощи калькулятора растаможки, какие автомобили выгодно ввозить в Украину.

Итак, берем для примера Volkswagen Passat 2016 года выпуска из Германии с дизельным двигателем объемом 1598 куб.см., который использовался менее 5 лет.

Допустим, минимальная стоимость авто - 10 850 долларов.

С учетом таможенного сбора (10%), акциза и ПДВ "калькулятор таможенной стоимости авто" насчитал свыше 94 тысяч грн.

При этом б/у Volkswagen Passat с аналогичными характеристиками на авторынке Украины обойдется в среднем 17 тысяч долларов.

Дизельный Mercedes-Benz Е-класса 2014 года объемом двигателя 2.1 литра из Германии.

Как видим, калькулятор сам задает оценку автомобиля минимально 12 313 долларов (с учетом уровня цен на рынке, а не технических параметров авто).

Таким образом, чтобы ввезти подержанного "немца" придется отдать на таможне около 119 тысяч гривен.

Впрочем, даже с учетом этих издержек, ввоз б/у Мерседеса обойдется значительно дешевле, чем автомобиль стоит на внутреннем рынке Украины (около 30 тысяч долларов).

Растаможка BMW Х5 2012 года выпуска на бензине, объем двигателя - 2996 куб.см.

Минимальная стоимость такого автомобиля в 2019 году составляет 4368 долларов.

Ввоз обойдется новому владельцу в около 65 тысяч гривен.

На внутреннем рынке Украины б/у автомобиль будет стоить в среднем 17-20 тысяч долларов.

Еще рассчитаем стоимость французского Renault Megane 2014 года выпуска на дизельном топливе объемом двигателя 1,5 л.

Минимальная стоимость в 2019 году составляла $2840. При такой цене автомобиль растаможат за чуть более чем 37 тысяч гривен.

Стоимость такого авто на внутреннем рынке - в среднем $9 тысяч.

Самые популярные иномарки в Украине

По данным Укравтопрома, в топ-25 самых популярных иномарок в нашей стране входят:

Renault (в октябре их было поставлено на учет около 1834),

Toyota (1233 авто),

Volkswagen (604),

Skoda (537),

Nissan (472),

Hyundai (463),

Mazda (218),

BMW (191),

Mercedes-Benz (167),

Audi (155),

Opel (66).

При этом у автомобилистов особой популярностью пользуются такие модели б/у иномарок разных моделей и конфигураций:

Renault Megane,

Mercedes-Benz E-серии,

Volkswagen Passat,

Opel Astra, Skoda Octavia,

Nissan Leaf, Audi,

BMW.

Статистика продаж автомобилей в Украине в октябре 2019 года Фото: ukrautoprom.com.ua

В основном ввозят новые иномарки, которым 3-5 лет (2014 и 2016 года).

Как показывает статистика ассоциации "Укравтопром", ввоз б/у машин за год увеличился в несколько раз.

В начале года предпочтение автолюбителей старым авто можно было объяснить льготной растаможкой на авто (50% скидки на акцизный сбор действовала до 22 февраля). Сейчас импорт также превышает внутренние перепродажи - по примеру евробляхеров обычные украинцы начали торговать ввозимыми иномарками и сбили цены на б/у автомобили на внутреннем рынке.