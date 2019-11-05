В среду вечером, 6 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов загребское Динамо примет на своем поле донецкий Шахтер. Игра на стадионе "Максимир" начнется в 22:00 по Киеву. Букмекеры считают фаворитом хозяев поля.

По состоянию на 10:35 5 ноября контора "Париматч" на победу Динамо установила коэффициент 2.25, а на победу Шахтера - 3.15. Ничья оценивается в 3.65.

Фото: parimatch.com

Буки из William Hill на победу "Динамо" установили коэффициент 2.20, а на выигрыш "Шахтера"- 3.10. Ничью здесь котируют коэффициэнтом 3.50.

Фото: williamhill.com

В "Фаворит Спорт" считают вероятность победы "Шахтера" в 3.15, успех "Динамо" 2.24, а ничью в 3.50.

Фото: favorit.com.ua

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