И. о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) Анатолий Яблуновский уволен приказом Министерства инфраструктуры от 4 ноября 2019 года, сообщается на сайте министерства.

Как уточняется, Яблуновский уволен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины (истечение срока контракта). Приказ подписал министр Владислав Криклий.

Яблуновский возглавил МТП "Южный" 23 июня 2018 года, сменив на этой должности прежнего руководителя предприятия Виталия Жуковского. До этого, с апреля 2017 года, Яблуновский возглавлял администрацию Херсонского морпорта, работал замначальника порта по эксплуатации ГП "Измаильский морской торговый порт", и.о. замдиректора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности ГП "Черноморский морской торговый порт". В 2001-2011 гг. занимал должности заместителя и начальника грузо-разгрузочного района №2 ГП МТП Южный.

Сейчас ГБР расследует схему на 26 млн грн при закупках для порта Южный. Под подозрением - сотрудники порта и Мининфраструктуры.

Напомним, что порт Южный переименуют... в порт Южный.

Также мы писали о том, что министр Криклий уволил двух топ-менеджеров украинских портов.