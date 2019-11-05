Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении КП на сайте метрополитена.

"Внимание! Станции "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Сейчас на станциях проводится проверка.

Кстати, 1 ноября неизвестный сообщил о минировании станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Позже после "минирования" открыли все центральные станции метро и переходы между ветками.

Напомним, что киевский лжеминер сорвал более 100 заседаний суда, чтобы оттянуть себе наказание.

Также мы писали о том, что в Киеве ограничили движение метро по красной ветке от Дарницы до Арсенальной.