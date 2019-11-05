Во вторник утром, 5 ноября, в Броварах (Киевская область) произошло смертельное ДТП в результате вылета на "встречку". Один человек погиб, еще один госпитализирован, на дороге в Киев образовалась большая пробка. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в соцсети.

"Бровары, 05:30 , ул.Киевская… На пустой дороге Peugeot вылетает на встречную полосу и бьет Daewoo Lanos. Погибла женщина. Водитель Peugeot в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении группы.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киевской области произошло три пьяных ДТП. Около 2:00 инспекторы приехали на вызов и увидели два столкнувшихся автомобиля: Mazda и ВАЗ. Как выяснилось, водитель ВАЗа не соблюдал дистанцию, из-​​за чего и произошло столкновение.

Напомним видео, как в Киеве девушка вышла из такси, перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины.