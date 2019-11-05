Вероятность попадания в неопределенную, сложную ситуацию в Украине сегодня чрезвычайно велика. Военные однозначно могут о себе позаботиться, ведь их этому учили. На вопрос, что брать с собой гражданским в случае возникновения ЧС, пишет Армия.Информ.

Тревожный набор - это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Этот набор не что иное как укомплектованный рюкзак объемом от 30 литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованным в повседневном быту.

Тревожный рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Опасной зоной считают землетрясение, потоп, пожар, криминогенную обстановку, эпицентр военных действий и тому подобное. Такой рюкзак должен быть в каждой семье.

"Представьте ситуацию, в которой придется идти пешком, а не ехать в авто. Например, по дороге могут быть бесконечные пробки и надо будет продолжать эвакуацию пешим ходом, а тут - накинули рюкзак и отправились дальше", - советуют военные.

Небольшие и экспедиционные рюкзаки целесообразно укладывать не по принципу "тяжелое внизу", а распределять вес равномерно. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел - "подвал" или клапан.

Размещайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что понадобится в первую очередь. Большой плюс, если рюкзак содержит накидку от дождя. Если же ее нет - обязательно приобретите. И, конечно, рюкзак должен быть качественным, чтобы не развалился после длительного ношения в тяжелых условиях.

Что непременно должно быть в "рюкзаке черного дня".

1. Копии важных документов в непромокаемой папке. Заранее сделайте копии паспортов, водительских прав, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, автомобиль и тому подобное. Документы сложите так, чтобы в случае необходимости их можно было легко достать. Желательно положить в папку фотографии родных и близких.

2. Кредитные карты и наличные. У вас всегда (в любое время) должен быть определенный запас денег.

3. Дубликаты ключей от дома и авто.

4. Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.

5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе происходящего. К нему запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.

6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.

7. Водонепроницаемые компас и часы.

8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и тому подобное).

9. Нож и небольшой топорик.

10. Сигнальные средства (свисток, фальшфеєр).

11. Несколько пакетов для мусора вместимостью 120 л, которые могут заменить тент, если разрезать.

12. Рулон широкой клейкой ленты.

13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.

14. Блокнот и карандаш.

15. Нитки и иглы.

16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:

бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт;

активированный уголь (интоксикация);

"Парацетамол" (жаропонижающее);

"Супрастин" (аллергия);

"Имодиум" (диарея);

"Фталазол" (кишечная инфекция);

"Альбуцид" (глазные капли);

антибиотики в порошках.

17. Отмечайте все употребленные лекарства, дозировку и способ применения. Имена и телефоны ваших врачей. Обязательно следите за сроком годности.

18. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопковые (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь.

19. Минипалатка, коврик-пена, спальник.

20. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платочков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.

21. Все необходимое для детей.

22. Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.

23. Спички (туристические) и зажигалка.

24. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.

25. Продукты:

мясные или рыбные консервы;

галеты;

супы быстрого приготовления в пакетах;

если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.

Не рекомендуется брать в тревожный рюкзак драгоценности, ценную ювелирку или коллекционные монеты, семейные реликвии - это лишний вес, который вас замедлит, а также привлечет внимание потенциальных грабителей или мошенников.

Напомним, что экс-глава Минздрава Супрун рассказывала, что должно быть в личной аптечке на случай войны.

Также мы писали о том, что полицейским и нацгвардейцам выдадут аптечки на случай чрезвычайной ситуации.