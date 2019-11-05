Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что на минувших президентских выборах в Украине голосовал за Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook и привел цитату министра.

"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", дорабатывал программу для обучения в Трускавце...

...Гончарук - внутри я это вижу - борется, как лев. Это видно даже по рынку земли. Он упирается. Он не согласен с тем, чтобы были ограничения на рынок земли. Это очень непопулистическое правительство. Я был удивлен. Кстати, если говорить об Офисе президента, они тоже не популисты. Даже те люди, которые многих пугают, их не понимают. Я считаю, что Богдан - не популист. Я считаю, что Богдан борется искренне - то, что я видел. И борется за хорошее, за развитие экономики, для всех.

Я видел, когда люди говорили, что вот смотри, у меня такая проблема, у меня справочка по людям, тут Андрей Богдан берет и вычеркивает фамилию человека, которого предлагали. И говорит: "Я тебе не предлагаю этого человека, вот у тебя есть проблемное предприятие - проверь, реши, разберись. Вот у меня есть такая информация, я тебе ее передаю. Я тебя не прошу назначить никого", - рассказал Тимофей Милованов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Милованов рассказал об угрозах в адрес своих заместителей.

Так же мы передавали, что Милованов заявил, что за годы независимости у Украины украли половину сельхозземель.