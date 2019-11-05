На должность руководителя Госслужбы по этнополитике и свободе совести претендует только один человек - Юлия Лялька. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Лялька несколько лет возглавляла отдел по вопросам религий в КГГА и была советницей мэра Виталия Кличко по вопросам религии.

Как следует из ее декларации за 2017 год, чиновнице принадлежит квартира в Киеве площадью 100 кв. метров стоимостью по последней оценке в 5,4 млн грн., автомобиль AUDI Q5 2013 г.в., купленный за 1,7 млн грн, а среди источников дохода указана лишь зарплата в размере 154 134 грн.

Напомним, что в середине июня 2019 года с подачи Минкульта Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Также читайте о том, что ведомство по свободе совести создали из-за Томоса. Тогда еще министр культуры Евгений Нищук сообщал об этом в декабре 2018 года. По его словам, орган будет работать с национальными меньшинствами, чтобы в Украине пресекались все случаи нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.