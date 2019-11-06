Какой сегодня праздник - 6 ноября

6 ноября Киев отмечает 76-ю годовщину изгнания нацистских захватчиков из города. В мире - праздник защиты окружающей среды от разрушений во время войны и день памяти животных, погибших от рук человека. Православные почитают икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость". День ангела сегодня - у Алексея, Ивана, Виктории, Николая и Петра.

Какой праздник в Украине

Киев отмечает день освобождения от фашистских захватчиков. Столицу освободили войска первого Украинского фронта под командованием Николая Ватутина. В честь освободителей украинской столицы одна из станций метро получила название Героев Днепра.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают праздник в честь иконы Богоматери Всех скорбящих Радость.

Икона Богоматери Всех скорбящих Радость

Перед святыней молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты. Чудотворный образ Богородицы известен тем, что помог излечиться сестре патриарха Иоахима - Евфимии.

Международные праздники

В мире - день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Праздник отмечают с 2001 года. ООН ставит цель эксплуатировать окружающую среду безопасно, чтобы свести возможный ущерб от страданий войны к минимуму. При этом ведение войн регулируется Женевской конвенцией.

Также сегодня во всем мире отмечают День памяти животных, погибших от рук людей. Это не только браконьерство и отстрел редких животных, но и разрушение мест обитания животных, загрязнение рек и озер, глобальное изменение климата, эксплуатация животных в коммерческих целях и прочее. В этот день зажигают свечи в память о погибших животных.

События и даты

В 1860 году президентом США был избран Авраам Линкольн, - 16-й в списке американских президентов, который до сих пор считается одним из самых любимых руководителей страны. Он был веселым и остроумным человеком, который не боялся смеяться над самим собой. И позволял делать это другим.

В 1893 году от холеры умер русский композитор Петр Ильич Чайковский, автор огромного количества музыкальных произведений, в том числе 10 опер, 3 балетов, 7 симфоний и более 100 романсов. Он сгорел буквально за неделю, выпив стакан холодной некипяченой воды в элитном петербургском ресторане.

В 1995 году вышел пятнадцатый и последний студийный альбом группы Queen "Made In Heaven", записанный при участии Фредди Меркьюри. Певца не стало в 1991 году, он умер через день после того, как рассказал о болезни СПИДом.

В 2012 году президента США Барака Обаму переизбрали на второй срок.

Сегодня 31 год исполняется американской актрисе Эмме Стоун, которая стала известна благодаря фильмам "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Магия лунного света", "Ла-ла Ленд".

Эмма Стоун

Именины

День ангела отмечают Алексеи, Виктории, Иваны, Николаи, Петры.