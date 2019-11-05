В понедельник вечером, 4 ноября, в Одесской области неизвестные ограбили предпринимателей из Полтавы на 12 млн грн. Об этом сообщило местное издание Думская.

"Трое мужчин из Полтавы везли в Одессу очень крупную сумму наличными, которую планировали потратить на приобретение разных товаров в том числе на "Седьмом километре". Остановились у "Родничка" (кафе – Ред.), чтобы пообедать. Тут подъехал микроавтобус, из которого выскочили трое молодчиков. Один выстрелил из пистолета в воздух. Затем они вывели бизнесменов, заставили их показать, где сумки с деньгами, забрали их, порезали шины авто, после чего скрылись", - рассказал свидетель налета.

По информации правоохранителейв области объявлены планы "Перехват" и "Сирена". По мнению полиции, пострадавших сопровождали еще с Полтавы.

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