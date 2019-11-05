Украина оказалась в списке "частично свободных стран" в новом рейтинге "Свобода в сети-2019", составленном правозащитной организацией Freedom House, передает Радио Свобода.

Среди стран постсоветского пространства выше Украины, расположились Кыргызстан, который также признан "частично свободным", а также вполне "свободные" Армения и Грузия. В то же время "несвободными" признаны Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия.

"Правительства всего мира все чаще используют социальные медиа для манипулирования выборами и наблюдения за своими гражданами, приближая технологию к цифровому авторитаризму. В результате этих тенденций глобальная свобода интернета опускается девятый год подряд", - говорится в пресс-релизе.

"Правительства отслеживают поведение граждан в интернете, чтобы выявить угрозы, а в некоторых случаях - чтобы заставить молчать оппозицию. Freedom House нашла доказательства усовершенствованных программ наблюдения за социальными медиа по крайней мере в 40 из 65 стран", - добавляют авторы доклада.

Говоря об Украине, Freedom House указывает на вероятную попытку вмешательства в компьютерную систему ЦИК. "Центральная избирательная комиссия столкнулась с волной кибератак, которые, вероятно, произошли из России перед президентскими выборами в апреле и мае 2019 года", - говорится в докладе.

Рейтинг "Свобода в сети-2019" оценивает свободу интернета в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. В отчете проанализированы события, которые произошли в период с июня 2018 по май 2019 года.

Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:

Исландия. Эстония. Канада. Германия. Австралия. Великобритания. США. Армения.

На последних позициях (выборочно):

25. Кыргызстан.

32. Украина.

48. Беларусь.

50. Казахстан,

51. Россия.

58. Узбекистан.

64. Иран.

65. Китай.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Freedom House понизил Украину в рейтинге свобод.

также мы писали о том, что НСЖУ и Freedom House проводят кампанию в защиту украинских журналистов.