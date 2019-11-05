Суд Махачкалы повторно получил уголовное дело о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в июле 2017 года, дело расследовал Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщает Коммерсант.

По данным СК, теракт намеревались устроить уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуев и приехавший на заработки в дагестанскую столицу из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов. Они создали террористическую ячейку ИГИЛ в октябре 2016 года.

В 2017 году к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерное в это время они начали планировать теракт на концерте Киркорова 6 июля.

Злоумышленники сделали самодельную бомбу с поражающими элементами. В деле им также помог четвертый фигурант - Шамиль Магомедов.

Осуществить теракт так и не удалось, поскольку территория концерта была хорошо защищена.

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой. По его словам, шоумен заплатил ему авансом миллион рублей - половину обещанной суммы, а также вручил телефон и сим-карту. Террорист сообщил, что якобы отказался от плана из-за того, что могло пострадать множество людей.

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей. Следствие и прокуратура увидели в заявлении обвиняемого попытку затянуть расследование, поэтому защитнику в ходатайстве было отказано.

Напомним, что в России заявили, что террористы ИГИЛ хотели взорвать Киркорова прямо на концерте.