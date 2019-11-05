Известный продюсер, бывший ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступлений в Киеве иностранных артистов, которые нарушили законы Украины. Об этом Кондратюк сказал в эфире ObozTV.

Речь шла, в частности, о двух концертах, анонсированных на ноябрь. В Киеве планирует выступить шведский музыкант Dr.Alban, внесенный в базу сайта "Миротворец" после гастролей в Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

"Я скажу, что Баканов (Иван Баканов, действующий глава СБУ - Ред.) еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн", - заявил Кондратюк.

"Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ - Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж@пой. Что я вам могу еще веселого сказать?", - возмутился он.

По мнению продюсера, в нынешней ситуации больше глупости, чем "зрады". "Это происходит исключительно потому, что кто-то в СБУ решил, что законы можно нарушать", - считает Кондратюк.

Он напомнил, что Dr.Alban, прибывал в Крым не через украинские пункты пропуска, а самолетом из РФ. "Этот человек в принципе не может выступать в Украине! Скажите это кому-то в СБУ, если есть контакты. У меня нет, могу только говорить об этом в эфире", - добавил шоумен.

Напомним, что до этого Кондратюк призвал лишить жителей Донбасса избирательных прав.

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