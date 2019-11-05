Конгресс США начал обнародовать показания политиков в деле расследования импичмента президенту Дональду Трампу, в которых всплывают весьма показательные подробности о влиянии посольства США на внутреннюю украинскую политику.

Так, например, экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний Комитету Палаты представителей заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство требовало от него четких результатов работы Генпрокуратуры. Об этом передает "Голос Америки".

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он занял должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент (Янукович - Ред.) и его подручные вывели из Украины. Ни одно из этого не было выполнено.

Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - заявила экс-посол.

По словам Мари Йованович, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня (информация о так называемом "списке неприкасаемых" от Йованович - Ред.), - рассказала конгрессменам экс-посол.