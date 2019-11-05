Станислав Пелюк, адвокат народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, подал апелляционную жалобу на решение суда, которым нардепу был определен залог в 100 млн грн в качестве меры пресечения.

Об этом передает УНН.

"Да. Апелляция подана", - заявил Станислав Пелюк и при этом уточнил, что сторона защиты настаивает на отмене постановления ВАКСа.

Напомним, нардеп Ярослав Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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