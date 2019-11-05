Алексей Оржель, глава Минэнерго заявил, что в Кабмине полностью готовы к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа... Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - заявил глава Минэнерго.

Алексей Оржель так же уточнил, что для Украины приоритетом остается получение платы за транзит газа.

Видео: Телеканал ICTV

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" за газовый транзит почти $12 млрд.

Так же мы рассказывали, что в Кремле заявили, что будут и дальше поставлять газ через Украину иначе "ГТС Украины просто развалится".