Арестованный бизнесмен Лев Парнас даст показания Конгрессу США в деле расследования импичмента Трампа
Арестованный в США бизнесмен Лев Парнас (выходец из Украины - Ред.), связанный с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента Дональда Трампа, готов дать показания Палате представителей в рамках расследования импичмента президента Трампа.
Об этом передает Reuters со ссылкой на адвоката Льва Парнаса.
Этот бизнесмен помогал Джулиани искать информацию о конкуренте Трампа Джо Байдене и является ключевой фигурой в рамках расследования обвинений.
Именно его показания могут дать понять, злоупотреблял Трамп своей властью или нет для получения политических преимуществ.
Ранее Лев Парнас отказался давать показания и предоставлять документы.
"Мы будем уважать и не станем избегать запросов Комитета, мы будем выполнять требования в той мере, в какой они являются юридически обоснованными", - заявил его адвокат Джозеф Бонди.
Ранее "Страна" сообщала, что бизнесмен Лев Парнас опроверг "Стране" обвинения в попытке сменить руководство "Нафтогаза".