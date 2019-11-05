Арестованный в США бизнесмен Лев Парнас (выходец из Украины - Ред.), связанный с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента Дональда Трампа, готов дать показания Палате представителей в рамках расследования импичмента президента Трампа.

Об этом передает Reuters со ссылкой на адвоката Льва Парнаса.

Этот бизнесмен помогал Джулиани искать информацию о конкуренте Трампа Джо Байдене и является ключевой фигурой в рамках расследования обвинений.

Именно его показания могут дать понять, злоупотреблял Трамп своей властью или нет для получения политических преимуществ.

Ранее Лев Парнас отказался давать показания и предоставлять документы.

"Мы будем уважать и не станем избегать запросов Комитета, мы будем выполнять требования в той мере, в какой они являются юридически обоснованными", - заявил его адвокат Джозеф Бонди.

Ранее "Страна" сообщала, что бизнесмен Лев Парнас опроверг "Стране" обвинения в попытке сменить руководство "Нафтогаза".