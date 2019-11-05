В Кабмине рассматривают планы организовать процесс переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе", - заявил глава Кабмина.

Видео: Телеканал ICTV

Напомним, Кабмин заложил в проект госбюджета-2020 3,4 млрд грн на общенациональную перепись населения.

Последняя всеукраинская перепись состоялась еще 18 лет назад, в 2001 году. Население Украины составляло тогда 48, 45 млн человек. С тех пор перепись постоянно переносили.

Ранее "Страна" сообщала, что в команде Зеленского анонсировали перепись населения в ближайшие месяцы.

Так же мы рассказывали, что в декабре 2019 года в Киеве и Бородянском районе проведут пробную перепись населения.