Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая во время слушаний в Конгрессе прямо обвинила главу Белого дома в своем отзыве из Киева.

"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп журналистам перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтон (штат Кентукки), как передает Интерфакс.

Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме разговора между ними, также не был доволен Мари Йованович.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

Согласно опубликованной стенограмме июльского разговора, Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.

Кроме того, американский лидер в очередной раз заявил, что в жалобе информатора было много ложной информации.

"Я думаю, что этот разоблачитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отметил он.

Напомним, что демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в том числе Йованович и бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли.