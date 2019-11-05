На севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов, военные Турции задержали сестру убитого главаря джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на агентство Reuters.

Как утверждают источники, Расмия Авад была задержана вместе с мужем и невесткой.

Турецкие власти держат в тайне место ее содержания и рассчитывают получить от нее важную информацию о внутренней ситуации и положении дел в группировке.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что стали известны мотивы агента, выдавшего аль-Багдади США. Он хотел отомстить главарю ИГИЛ за убитого родственника. Но кроме этого, он получит еще и 25 миллионов долларов от властей США.