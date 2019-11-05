Генеральная прокуратура Украины собирается уволить прокурора Константина Кулика, который проводил расследование в отношении основателя украинской энергетической компании Burisma. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, решение уволить Кулика было принято, так как он не явился на аттестацию, которая обязательна для перехода в новый Офис генпрокурора.

Отмечается, что большинство из уволенных прокуроров отказались пройти переаттестацию в знак протеста против "чистки", которая была начала для укрепления контроля президента Владимира Зеленского над Генпрокуратурой. По информации Reuters, Кулик будет уволен до 31 декабря или даже раньше.

Ранее в этом году Кулик составил семистраничное досье о деятельности Хантера Байдена в Украине, который входил в совет директоров Burisma в 2014—2019 годах. По данным СМИ, в документе он обвинил сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в коррупции.

По данным Reuters, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречался с прокурором Константином Куликом, чтобы обсудить обвинения против Байдена.

В недавнем интервью Джулиани сказал Reuters, что встреча с Куликом состоялась в Париже. По его словам, Кулик повторил утверждения о том, что Джо Байден в 2016 году якобы пытался уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы закрыть дело против Burisma.

Ранее сообщалось, что прокурор Кулик пристроил целый этаж в элитном ЖК в центре Киева - расследование.