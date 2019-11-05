На этой неделе в Украину приедет основатель китайского гиганта онлайновой торговли Alibaba Джек Ма. Это будет первым визитом китайского миллиардера в Украину, передает Liga.net.

Как сообщается, Джек Ма заявлен в числе других спикеров Киевского международного экономического форума, который пройдет 8-9 ноября.

По информации издания, Ма пробудет в Украине считанные часы. Он приедет, чтобы выступить на конференции. Согласно расписанию, его выступление запланировано на 10 00. Подробности о теме конференции пока не сообщаются.

Напомним, 10 сентября, в день своего 55-летия, Джек Ма ушел в отставку, о чем он публично объявил в прошлом году. На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан.

Как известно Джек Ма — бывший учитель английского языка без технического образования. Он основал компанию Alibaba в 1999 году. Сейчас Alibaba — это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 470 миллиардов долларов. В числе прочего она владеет торговой площадкой AliExpress. Forbes оценивает состояние Джека Ма в $39,2 млрд — он второй богатейший человек в Азии.

Ранее "Страна" писала о том, купит ли Alibaba Укрпочту после отмены запретов по приватизации.