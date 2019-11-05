Сегодня, 4 ноября, адвокат президента США Джей Секулоу сообщил, что в Верховном суде по запросу прокуратуры будет обжаловано решение Нью-йоркского апелляционного суда о предоставлении налоговых деклараций Трампа. Об этом пишет CNBC.

В состав коллегии входило три судьи, которые приняли единогласное решение о том, что декларации перейдут на рассмотрение Верховного суда США. Джей Секулоу акцентировал, что Трамп намерен просить в Верховном суде отмены решения апелляционного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США готовится обнародовать показания свидетелей по делу импичмента Трампа.

Также мы писали, что Трамп покидает резиденцию в Нью-Йорке из-за конфликта с демократами и налогов.