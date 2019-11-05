У Зеленского созывают срочное совещание депутатов по подготовке закона о референдуме - журналист
Президент Украины Владимир Зеленский попросил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука срочно собрать очередное совещание депутатов по подготовке закона о народовластии, который Зеленский обещал во время избирательной компании.
Об этом сообщил журналист Андрей Павловский в Facebook со ссылкой на свои источники в Офисе президента.
"Мой источник на Банковой сообщил, что Президент Зеленский попросил Руслана Стефанчука максимально срочно и внепланово собрать очередное совещание по подготовке закона о народовластии (другими словами, закона о порядке проведения референдумов в Украине)", - написал Павловский.
По его словам, участников просят прийти на совещание с готовыми презентациями и наработками по этой теме, в связи с чем большинство парламентариев оказались не готовы к такой спешке.
По данным Павловского, совещание состоится во вторник в 16:00 в здании Кабмина. Вход и выход участников заседания будет происходить через 4-й подъезд.
Скриншот: Facebook/Андрей Павловский
Напомним, в мае этого года команда Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором новоизбранный президент пообещал реагировать на обращения украинцев в интернете.
"Наведем порядок в стране - сделаем народовластие. Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране? Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично. Поехали", - сказано в описании к видео.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о судебной реформе.
Также мы писали, что Зеленский обещал посадки до 1 ноября. И кто же таки сел?.