В ЕС напомнили украинской власти, что убийство Гандзюк до сих пор не раскрыто
В Европейском Союзе напомнили, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны.
Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине на странице в Twitter.
"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. Безопасные условия для активистов гражданского общества должны быть гарантированы в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 4 ноября под зданием Офиса президента митинговали организаторы акции в память о Гандзюк. Позже они прошли колонной к зданию МВД.
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