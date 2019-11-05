В Европейском Союзе напомнили, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны.

Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине на странице в Twitter.

"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. Безопасные условия для активистов гражданского общества должны быть гарантированы в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 4 ноября под зданием Офиса президента митинговали организаторы акции в память о Гандзюк. Позже они прошли колонной к зданию МВД.