В коммунальном предприятии "Вода Донбасса" Донецкого областного совета заявили о намерении прекратить централизованное водоснабжение Авдеевки, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка (около 37 тыс. жителей) с 5 по 8 ноября в связи с ремонтом линии электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Донбасса" в понедельник, 4 ноября.

Как сообщается, предприятие будет проводить плановые ремонтные работы. "В связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, водоснабжение будет прекращено 5 ноября с 8:00 и возобновится 8 ноября в 10:00.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал новый порядок отключения от централизованного отопления и горячей воды. Также мы писали, что в трех городах Луганской области восстановили водоснабжение, отключенное за долги.