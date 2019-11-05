В коммунальном предприятии "Вода Донбасса" Донецкого областного совета заявили о намерении прекратить централизованное водоснабжение Авдеевки, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка (около 37 тыс. жителей)  с 5 по 8 ноября в связи с ремонтом линии электропередач. 

Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Донбасса" в понедельник, 4 ноября. 

Как сообщается, предприятие будет проводить плановые ремонтные работы. "В связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, водоснабжение будет прекращено 5 ноября с 8:00 и возобновится 8 ноября в 10:00.  

Ранее сообщалось, что в Украине заработал новый порядок отключения от централизованного отопления и горячей воды. Также мы писали, что в трех городах Луганской области восстановили водоснабжение, отключенное за долги.

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