США направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео на сайте ведомства.

"Сегодня Соединённые Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. В соответствии с условиями соглашения Соединённые Штаты направили официальное уведомление о своём выходе в Организацию Объединённых Наций", — говорится в сообщении.

Как отмечается, выход Америки из соглашения вступит в силу через год после доставки уведомления.

Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, действие которого закончится в 2020 году.

В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали - в том числе и Украина.

Ранее сообщалось, что последние пять лет на Земле стали самыми жаркими в истории человечества. Также мы писали, что на саммите G7 глава ООН объявил о чрезвычайной климатической ситуации.