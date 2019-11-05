Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата Госдумы РФ, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева на временно оккупированную территорию Луганской области в Золотом.

Соответствующую ноту протеста опубликовала пресс-служба МИД Украины.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о пребывании депутата Госдумы Федерального собрания РФ А.О.Журавлева в начале ноября 2019 года на временно оккупированной территории Украины в Луганской области Министерство иностранных дел Украины заявляет следующее: выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Во ведомстве подчеркнули, что считают эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной "визиты" российских чиновников на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Крым и г.Севастополь, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

"В соответствии с решением СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в отношении А.О.Журавлева уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины", – сказано в сообщении.

Кроме того, МИД совместно с правоохранительными органами Украины проверяют информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской обл.

В министерстве также отметили, что украинская сторона уже обратилась к российской стороне о подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

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