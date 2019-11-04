Четыре чиновника Белого дома отказались от дачи показаний в Конгрессе США по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Так, сегодня, 4 ноября, показания относительно возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского должны были дать главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг, а также три чиновника административно-бюджетного управления.

"Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и значение", - написал Трамп в своем Twitter.

Сообщается также, что демократы были чрезвычайно заинтересованы в сведениях Джона Айзенеберга, который присутствовал во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля.

По сведениям Александра Виндмана, Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.

Напомним, что американцы поровну разделились во мнении об объявлении импичмента Трампу.

Еще мы рассказывали, что в конце октября в США Палата представителей приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа.