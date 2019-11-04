Сегодня, 4 ноября, в зоне операции Объединенных сил ушел из жизни офицер Владимир Стецюк. Об этом представители МВД написали на официальной странице в Facebook.

"Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск – Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм ", – сообщили на странице МВД.

Деталей о смерти майора нет.

Скриншот: Facebook/МВД Украины

Владимир Стецюк. Фото: Facebook/МВД Украины

Ранее "Страна" описывала ситуацию на блокпостах Горловка, Еленовка, Новотроицкое и выясняла, почему в очередях на Донбассе умирает почти вдвое больше людей, чем под обстрелами. Так, по данным ОБСЕ на 30 сентября, за 2019 год на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения на Донбассе умерло 27 человек – это практически вдвое больше, чем от боевых действий (16 мирных жителей). Большинство подобных трагедий происходит на блокпостах самопровозглашенных "республик". Причины понятны – организм пожилых людей не выдерживает длительных нагрузок огромных очередей на КПВВ, чаще всего сдает сердце.

Также мы сообщали, что депутат от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о предоставлении статуса УБД медикам в зоне ООС.