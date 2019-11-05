Украина должна признать свои действия провокационными, прежде чем требовать возвращения захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских кораблей. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, передает ТАСС.

Как он отметил, Киев должен публично признать "факт провокации", якобы устроенной Киевом в Керченском проливе.

Цеков считает, что украинские корабли еще могут представлять интерес для "следствия". При этом, сенатор заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы хранить чужое имущество за свой счет.

Напомним, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В октябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что в ближайшее время Россия вернет Украине военные корабли. Он рассказал, что Украина и РФ взаимодействуют по этому вопросу и процесс переговоров находится "на финальном этапе".