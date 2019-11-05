Вчера, 3 ноября, в Киеве на ул. Натальи Ужвий, 12, девушка по собственной глупости угодила под колеса автомобиля. Видео инцидента с камеры наружного наблюдения выложил портал Dtp.kiev.ua.

"Девушка вышла из такси и, решив, что все ей должны уступить дорогу, прокатилась на капоте. Предварительно перелом ноги и повреждена рука, увезла скорая помощь", - говорится в сообщении.

На видео видно, как девушка с пакетом в руках выходит из такси Uklon в неположенном месте и начинает переходить дорогу, тоже в неположенном месте.

К счастью, автомобиль, который сбил девушку, двигался не быстро и успел максимально сбавить скорость перед столкновением.

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