Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала проект закона о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам. Об этом идет речь в законопроекте №2341.

"В Украине тысячи медицинских работников...не получают статуса участника боевых действий", - рассказала в соцсети Facebook народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В то же время, по ее словам, должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС. "Идею исправить это неравенство мне подал председатель Бородянского ЦРБ Игорь Чебышев...Зарегистрировала соответствующий законопроект", - добавила она.

Таким образом медработник получает статус участника боевых действий, если "выполнял свои служебные обязанности в ходе военных действий в зоне проведения антитеррористической операции". Кроме того, указанным лицам законопроект определяет льготы.

На сайте Верховной Рады указано, что проект закона о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медработникам предоставлен для ознакомления в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее сообщалось, что по данным командующего ООС, на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Также отметим, что руководитель ООС назвал точную дату разведения сил в Петровском.