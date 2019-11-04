В США была обнародована стенограмма показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, сообщает РБК.

До этом в СМИ публиковались только вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Так бывший посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года от неназванных "украинских чиновников". Она вспомнила лишь одно имя - главу МВД Арсена Авакова, который говорил ей о своей обеспокоенности возможным вовлечением Украины в политику Соединенных Штатов.

Кроме того, Йованович рассказала о попытке Джулиани обойти запрет в выдаче визы США экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, а посол США в ЕС Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

В свою очередь Майкл Маккинли заявил, что обеспокоен участием американских дипломатических представительств в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях".

После обнародования стенограммы телефонного разговора между Дональдом Трампа и Владимиром Зеленского 25 сентября Маккинли неоднократно призывал госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот не реагировал на его обращение.

Ранее сообщалось, что Конгресс готовится обнародовать показания свидетелей по делу импичмента Трампа. Также мы писали, что в Белом доме заявили, что готовы к возможному импичменту Трампа.