Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.

Как известно, строительство проходило как раз во время расследования его незаконного обогащения, рассказывают журналисты-расследователи программы "Наши Гроши" на Bihus.info.

Незаконное строительство проходило в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской, 59, где семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв.м. Примечательно, что одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов.

Кроме того, у семьи Кулика в "Дипломат Холле" два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м). Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели.

Строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская, 59, помещение 1420. По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

Напомним, 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Ранее мы рассказывали, что на следующий день, 24 октября, завершился первый этап переаттестации прокуроров.