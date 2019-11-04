Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщает ТСН.

Соответствующее заявление распространила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини."Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие национальной политики этим решениям. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в конце сентября США расширили санкции против России из-за поставок топлива в Сирию. Еще напомним, что в середине октября Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за отравления Скрипалей.