Организаторы акции "Год без Кати", которая проходит сегодня под Офисом президента в день смерти активистки Екатерины Гандзюк, объявили об окончании ее официальной части, но предложили всем желающим пройти колонной к МВД.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам организатора акции, несмотря на то, что дело Кати Гандзюк ведёт СБУ, сотрудники МВД также виновны в покрытии своих коллег в совершенном преступлении. К зданию МВД собираются идти примерно 50-60 человек из тех, кто не ушел после объявления о завершении акции.

Все, кто собирается идти к МВД

Как сообщалось, акция началась сегодня вечером под зданием Офиса президента и приурочена к годовщине со дня смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. В большей степени на митинг собрались люди, возрастом от 25 лет, их насчитывается около 300 человек. Однако около 25% из них - это СМИ.

Видео: YouTube/Страна.ua

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на проведение акции, пообещав наказать заказчиков ее убийства. Хотя сам он не пришел на мероприятие, несмотря на приглашение отца Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Как сообщалось, Левина задерживали в Европе и допрашивали на полиграфе, но затем освободили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию.