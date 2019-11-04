Сегодня, 4 ноября, украинская НАК "Нафтогаз" обратилась к российской компании "Газпром" с требованием заново рассмотреть транзитный тариф за 2018-2019 гг. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Юрий Витренко, исполнительный директор "Нафтогаза".

По сообщению Витренко, компания на прошлой неделе отправила в Стокгольмский арбитраж свои требования о пересмотре транзитного контракта. В случае невыполнения условий исполнительный директор "Нафтогаза" будет настаивать на компенсации.

"Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и что должны бы были получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 миллиардов долларов (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации", – так написал Ветренко в Facebook.

Скриншот: Facebook/Юрий Витренко

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