Российские инженеры с помощью искусственного интеллекта создали технологию, которая воспроизводит голоса знаменитостей на русском языке. Проект Vera Voice анализирует речь любого человека, например, артиста и озвучивает его голосом любые тексты, сказано на Youtube-канале Vera Voice.

В качестве примера приведены синтезированные высказывания Владимира Путина, Владимира Познера и Ксении Собчак. Они лично в проекте не участвовали - нейросеть добралась до многочисленных записей их голосов, которые нетрудно найти в сети, и научилась имитировать тембр, интонации и прочие нюансы речи знаменитостей. В теории озвучить так можно что угодно, в том числе то, что обладатели голосов ни при каких обстоятельствах произносить не хотели бы. При этом создатели проекта уверяют, что определить, синтезированная запись или оригинальная, технически возможно, но как именно - не уточняют.

В основе разработки лежит ансамбль из нейронных сетей, который позволит озвучить любой текст любым голосом. Технологию предлагается применять для поздравлений, озвучивания аудиокниг, компьютерных игр, фильмов и рекламы.

Vera Voice планирует заключить договоры о партнерстве с обладателями голосов, которые будет использовать искусственный интеллект. Пилотные проекты Vera Voice запустят в ближайший месяц.

Разработчики отмечают, что уже создали инструмент для защиты прав обладателей голоса и готовы отслеживать голосовых клонов-мошенников. Как именно это будет реализовано, они не сообщили. Известно, что со знаменитостями заключат договоры о партнерстве.

Видео: youtube.com

Летом технологию по синтезу голоса представил Facebook - разработчики научили нейросеть говорить голосом Билла Гейтса. В сентябре о похожей разработке рассказали в Amazon. Голосовой помощник компании Alexa может общаться со своими владельцами голосом актера Сэмюэля Л. Джексона, а к следующему году освоит речь и других знаменитостей.

Напомним, что написанный нейросетью портрет впервые продали на аукционе Christieʼs за астрономическую сумму.

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